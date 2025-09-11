Παναθηναϊκός AKTOR: Φιλική νίκη επί του Κολοσσού – Εκτός ο Σορτς, εξαιρετικές εμφανίσεις από Ναν, Ρογκαβόπουλο

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έδωσε το δεύτερο φιλικό ενόψει της νέας σεζόν επικρατώντας με 92-89 του Κολοσσού Ρόδου στο ΟΑΚΑ.

Στο ματς δεν αγωνίστηκε ο Τι Τζέι Σορτς, λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά ποδοκνημική. Από την ομάδα των “πρασίνων” ξεχώρισαν Νίκος Ρογκαβόπουλος και Κέντρικ Ναν με τον πρώτο να σκοράρει 18 πόντους και τον δεύτερο να βάζει με 21.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 41-41, 64-67, 92-89.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Σερέλης): Γεώργας 4, Χολμς 12, Κιζίλ 3, Παπανικολάου, Τέιλορ 8, Ρογκαβόπουλος 18, Γκραντ 15, Κουζέλογλου, Ναν 21, Μουράτος, Γκριγκόνις 11.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 9, Γκούντγουιν, Καράμπελας 11, Κολοβέρος 5, Πετρόπουλος 8, Μπάρμπιτς 10, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 11, Καλαϊτζάκης 8, Κουρουπάκης 14, Γκαλβανίνι, Έικιν.

Μετά το ματς ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: “Σήμερα δώσαμε το δεύτερο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας σε δύο μέρες, κάτι σημαντικό προκειμένου οι παίκτες να προσαρμοστούν. Σήμερα δεν είχαμε τον Τι Τζέι Σορτς στη διάθεσή μας λόγω ενός μικροπροβλήματος στον αστράγαλο, οπότε οι βασικές επιλογές μας περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο. Προχωράμε με σκληρή δουλειά και διάθεση για τη συνέχεια της προετοιμασίας”.