Παναθηναϊκός AKTOR: Αναβλήθηκε και επίσημα ο αγώνας με το Μαρούσι – Τότε θα γίνει η αναμέτρηση

Αναβλήθηκε η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με το Μαρούσι για την Basket League καθώς 8 παίκτες των «πρασίνων» νοσούν με γρίπη Α.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ η αναμέτρηση θα γίνει την Τρίτη 30/12.

Αναλυτικά:

Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.