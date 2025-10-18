Παναιτωλικός – ΟΦΗ 4-2: Επέστρεψε στις νίκες με τεσσάρα

Ο Παναιτωλικός επικράτησε 4-2 του ΟΦΗ εντός έδρας το βράδυ του Σαββάτου 18/10 για την Super League.

Συγκεκριμένα, στο ντεμπούτο του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο της, η ομάδα του Αγρινίου κατάφερε να βρει τις λύσεις και επικράτησε με 4-2 των Κρητικών, οι οποίοι από την πλευρά τους βυθίστηκαν ακόμη περισσότερο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (82′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (87′ Αποστολόπουλος), Ματσάν (82′ Νικολάου), Ενκολόλο (92′ Σμυρλής), Μίχαλακ, Αγκίρε (46′ λ.τ. Τσούρα).

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης (78′ Λιούις), Καραχάλιος (87′ Ρακόνιατς), Ανδρούτσος, Νέιρα (58′ Βούκοτιτς), Αποστολάκης (78′ Αποστολάκης), Νους, Σαλσίδο.