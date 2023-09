Σε δημοπρασία του βρετανικού οίκου Σόθμπις, πωλήθηκε η ανεκτίμητη και ιστορική φανέλα του Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, από τους τελικούς του ΝΒΑ του 1972, ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους β, έναντι 4.9 εκατ. δολαρίων.

Ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς σέντερ στο ΝΒΑ και η φανέλα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1972 με τους Λέικερς αποτελεί… κειμήλιο για τους συλλέκτες αντικειμένων με αθλητική συνάφεια. Με αυτή τη φανέλα, ο Τσάμπερλεϊν είχε αναδειχτεί και MVP των τελικών του 1972.

Wilt Chamberlain’s jersey—worn as the @Lakers clinched their first ever title in Los Angeles—is headed to auction at #SothebysNewYork. Find out more: https://t.co/9wp9JFB75R pic.twitter.com/ma9ywVSoUK