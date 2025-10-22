Ολυμπιακός: Τραυματίστηκε στην προπόνηση ο Παπανικολάου – Αμφίβολος με Μπάγερν και Μύκονο

Τραυματίας αποχώρησε από την προπόνηση της Τετάρτης ο Κώστας Παπανικολάου, προσθέτοντας άλλον ένα “πονοκέφαλο” στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, κατά το διάστημα της προπόνησης στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας ενόψει Μπάγερν, δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού.

Ο έμπειρος φόργουορντ αισθάνεται έντονες ενοχλήσεις και το γεγονός τον κάνει αμφίβολο τόσο για το παιχνίδι της Παρασκευής (24/10) απέναντι στην Μπάγερν στο Μόναχο, όσο και για το ματς της Κυριακής (26/10) κόντρα στη Μύκονο. Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί το βράδυ της Τετάρτης.