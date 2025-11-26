Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Νέο πρόβλημα για τους Ισπανούς πριν τη «μάχη» στο Φάληρο
«Πονοκέφαλος» για τον Τσάμπι Αλόνσο
Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού χτύπησε την Ρεάλ Μαδρίτης πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό για την League Phase του Champions League.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS» ο Τζουντ Μπέλιγχαμ ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού και είναι αμφίβολος για την μεγάλη αναμέτρηση στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Τετάρτης 26/11 (22:00).
Ο Άγγλος άσος που αγωνίστηκε την Κυριακή στο 2-2 εκτός έδρας κόντρα στην Έλτσε υποφέρει από μια θλάση στον υποκνημίδιο μυ και είναι αμφίβολος για τον αγώνα.
Το επικρατέστερο σενάριο είναι να μην ξεκινήσει βασικός και να είναι στον πάγκο με τον Καμαβινγκά να παίρνει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα.
