Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: LIVE η μεγάλη μάχη στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την League Phase του Champions League

Μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση είναι ο Ολυμπιακός που υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα καθώς οι πιθανότητες για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης έχουν στενέψει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι το «Γ.Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο καθώς εδώ και μέρες έχουν εξαντληθεί όλα τα μαγικά χαρτάκια, ενώ η αναμονή για την διάθεση εισιτηρίων ξεπέρασε τις 220.000.

Δείτε LIVE τον αγώνα

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Kάτω από τα δοκάρια για τον Ολυμπιακό θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι στην άμυνα. Μπροστά τους, θα βρίσκονται οι Γκαρσία και Μουζακίτης, με τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτινς να είναι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Για την Ρεάλ Μαδρίτης στην εστία απόντος και του Τιμπό Κουρτουά, θα είναι Λούνιν, με τους Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας και Μεντί να είναι στην άμυνα και τους Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Αρντά Γκιουλέρ και Βινίσιους πίσω από τον Εμπαπέ.

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα και τα κανάλια της αναμέτρησης

Οι «ερυθρόλευκοι» θα σταθούν απέναντι στη «βασίλισσα» για να αποδώσουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους και να συλλέξουν ό,τι μπορέσουν απέναντι στο συγκρότημα του Τσάμπι Αλόνσο, που δεν διάγει και την καλύτερη περίοδο σε αγωνιστικό επίπεδο.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA και το Cosmote Sport 2.

Σε κάθε περίπτωση, η Ρεάλ θα κυνηγήσει την Ιστορία το βράδυ της Τετάρτης, με τους Ισπανούς γίγαντες να προσπαθούν να νικήσουν τον Ολυμπιακό εκτός έδρας στο Champions League για πρώτη φορά. Η τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων έληξε ισόπαλη 0-0, τον Νοέμβριο του 2007. Πριν, ο Ολυμπιακός είχε νικήσει τους «Μερένχες» με 2-1 εντός έδρας, τον Δεκέμβριο του 2005.