Ολυμπιακός – Προμηθέας 92-83: “Ερυθρόλευκο” το πρώτο τρόπαιο της σεζόν με μαγική εμφάνιση του Ντόρσεϊ

Στα κόκκινα βάφτηκε το πρώτο τρόπαιο της μπασκετικής σεζόν με τον Ολυμπιακό να λυγίζει τα σούπερ “μωρά” του Προμηθέα στον τελικό του Super Cup με 92-83.

Έχοντας σε εκπληκτικό βράδυ τον Τάιλερ Ντόρσεϊ (23 πόντοι) που συνέχισε τις εμφανίσεις από εκεί που τις άφησε το EuroBasket 2025, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Σπουδαία εμφάνιση για τον Προμηθέα, παρά την ήττα έκανε ο Νάσος Μπαζίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός έδειξε τις διαθέσεις του και με τα σουτ των Ντόρσεϊ, Βεζένκοβ μπήκε με 11-0 (3′) στον τελικό. Η τιμή της διαφοράς παρέμενε πάνω από τους 10 παρά τις προσπάθειες των Μπαζίνα και Γκρέι με τον Ολυμπιακό να ελέγχει το παιχνίδι. Ο Προμηθέας αντέδρασε όμως, μιας και ο Ολυμπιακός πίστεψε πως το παιχνίδι τελείωσε.

Με τον Μπαζίνα μπροστάρη μείωσε σε 70-63 (32′) και λίγο αργότερα σε 73-68, όμως οι “ερυθρόλευκοι” έβγαλαν αντίδραση με τον Βεζένκοβ να σπρώχνει την διαφορά στο +8 (82-74). Το… κερασάκι έβαλαν πέντε πόντοι του Παπανικολάου στο φινάλε, για τον πρώτο τίτλο της σεζόν που βάφτηκε στα «ερυθρόλευκα».

Τα δεκάλεπτα: 26-17, 49-36, 70-53, 92-83.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 11 (2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 16 (5/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 23 (3/4 δίποντα, 5/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 6 (1/2 δίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Φουρνιέ 5 (21/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουόρντ 3, Λι 2, Παπανικολάου 7 (1), Νετζήπογλου, Πίτερς 8 (2/5 δίποντα, 4/4 βολές), Χολ 11 (3/3 δίποντα, 5/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κόουλμαν 2, ΜακΚάλουμ 14 (3/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/9 βολές, 8 ασίστ, 4 κλεψίματα), Γκρέι 11 (3/8 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ασίστ), Σταυρακόπουλος, Πλώτας 6 (3/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα), Μπαζίνας 17 (2/2 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ), Πρέκας 3 (1), Πόλικαπ 14 (7/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Μακούρα 9 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ)