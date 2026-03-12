Ολυμπιακός: Προανήγγειλε την ανανέωση του Ελ Κααμπί – Η ανάρτηση με το ιστορικό γκολ στον τελικό του Conference League

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media προανήγγειλε την παραμονή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες ανήρτησαν μια μαύρη φωτογραφία που δείχνει τον Μαροκινό άσο, ενώ έβαλαν και το χρονόμετρο να δείχνει 115:16, τη στιγμή δηλαδή που σκόραρε ο Ελ Κααμπί στον μεγάλο τελικό του Conference League κόντρα στην Φιορεντίνα και με το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το τρόπαιο.

Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι δύο πλευρές βρήκαν τη χρυσή τομή για να ανανεωθεί αυτό.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι του 2023 και μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν ο 32χρονος έχει καταγράψει 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 αγώνες.