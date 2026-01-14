Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η ώρα, το κανάλι και η ενδεκάδα του ντέρμπι για το Κύπελλο Ελλάδας

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ δίνουν τη δική τους μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας το απόγευμα της Τετάρτης 14/1.

Συγκεκριμένα, οι δυο ομάδες μονομαχούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και θέλουν τη νίκη για να κάνουν ένα ακόμη βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την κατάκτηση του Super Cup (3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση), επιβλήθηκαν με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι και πέρασαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ασπρόμαυροι», ακολουθούν ένα βαθμό πιο πίσω – μαζί με την ΑΕΚ – έπειτα από το επιβλητικό τους πέρασμα με 3-0 από το Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού.

Για τη Super League η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου είχε επικρατήσει 2-1 στην Τούμπα – με ανατροπή – εκείνης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενώ στις 11 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις αγνοείται η ισοπαλία (0-0 στις 5/2/23).

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 2.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο τεχνικός των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τις επιλογές του για την αναμέτρηση. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι στο Φάληρο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση. Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μύθου.