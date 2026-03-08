Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 100-73: Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν και διατήρησαν το αήττητο

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση στο ΣΕΦ απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 100-73 για την 20ή αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι Πειραιώτες έφτασαν στη νίκη παρά τις σημαντικές απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τόμας Γουόκαπ.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και ουσιαστικά «καθάρισε» την υπόθεση της νίκης από τα πρώτα λεπτά. Με την επικράτηση αυτή, οι «ερυθρόλευκοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 19-0, παραμένοντας αήττητοι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Γιούρι Ζντοβτς από τον πάγκο του, ωστόσο δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά τους γηπεδούχους και υποχώρησε στο 11-6 στο πρωτάθλημα.

Κορυφαίος για τον Ολυμπιακό ήταν ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 26 πόντους, ενώ είχε ακόμη 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα. Πολύ καλή παρουσία είχε και ο Ντόντα Χολ, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 10 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Για τον ΠΑΟΚ, διψήφιο αριθμό πόντων σημείωσαν οι Τόμας Ντίμσα (13), Μέλβιν Ατζίντσα (12), Τζαμάνι Ταϊρί (10) και Ομόρουγι (10).

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73.