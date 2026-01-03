Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Με ξέσπασμα στην παράταση κατέκτησαν το Super Cup οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός με ξέσπασμα στην παράταση επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και κατέκτησε το Super Cup.

Κάπως έτσι με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το 2026 προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή τους.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ταρέμι από την άσπρη βούλα στην παράταση μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Καλογερόπουλος στο ξεκίνημα της παράτασης, για να κάνει ο Καλογερόπουλος το 2-0 στο 107′. Το 3-0 έγραψε ο Γιαζίτσι στο 113ο λεπτό του αγώνα.