ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0: Με ξέσπασμα στην παράταση κατέκτησαν το Super Cup οι Πειραιώτες

«Ερυθρόλευκη» η πρώτη κούπα για το 2026

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:53

Ο Ολυμπιακός με ξέσπασμα στην παράταση επικράτησε 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο και κατέκτησε το Super Cup.

Κάπως έτσι με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν το 2026 προσθέτοντας έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή τους.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ταρέμι από την άσπρη βούλα στην παράταση μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Καλογερόπουλος στο ξεκίνημα της παράτασης, για να κάνει ο Καλογερόπουλος το 2-0 στο 107′. Το 3-0 έγραψε ο Γιαζίτσι στο 113ο λεπτό του αγώνα.

