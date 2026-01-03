Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ακυρώθηκαν δυο γκολ των «ερυθρόλευκων» – Δείτε τις φάσεις
Παράπονα από τους Πειραιώτες για τη διαιτησία
Δυο γκολ που σημείωσε ο Ολυμπιακός στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο ακυρώθηκαν.
Συγκεκριμένα, στο 38ο λεπτό ο Μουζακίτης σκόραρε με σουτ αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι νωρίτερα.
Από εκεί και πέρα, στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ζέλσον Μάρτινς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ.
