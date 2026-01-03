Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Ακυρώθηκαν δυο γκολ των «ερυθρόλευκων» – Δείτε τις φάσεις

Παράπονα από τους Πειραιώτες για τη διαιτησία

DEBATER NEWSROOM

Δυο γκολ που σημείωσε ο Ολυμπιακός στον τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο ακυρώθηκαν.

Συγκεκριμένα, στο 38ο λεπτό ο Μουζακίτης σκόραρε με σουτ αλλά ο διαιτητής το ακύρωσε για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι νωρίτερα.

Από εκεί και πέρα, στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Ζέλσον Μάρτινς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ.

