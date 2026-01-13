Ολυμπιακός: Κατέθεσε πρόταση για τον Φρεντ της Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Βραζιλιάνου Φρεντ με σκοπό την ενίσχυση της μεσαίας του γραμμής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταθέσει προσφορά για την απόκτησή του από την Φενέρμπαχτσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσφορά που γράφεται περιλαμβάνει την απόκτησή του ως δανεικός με οψιόν αγοράς, ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα της Τουρκάλας δημοσιογράφου, Ελίς Μπουσέ, υπάρχει και προαιρετική αγορά ύψους 11 εκ. ευρώ.

ÖZEL | Olympiakos, Fred için Fenerbahçe’ye bonuslar dâhil 11 milyon €’luk şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.— Elis Buse Araç (@ElisBuseArac) January 13, 2026

Ο 33χρονός έχει μια γεμάτη καρίερα η οποία ξεκίνησε στην Σαχτάρ Ντόνετσκ (σεζόν 2013-18) με 101 συμμετοχές και 10 γκολ. Αργότερα ήρθε η μεταγραφή του στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι του ακραίου πόσου των 59 εκ. ευρώ, στην οποία αγωνίστηκε για 5 χρόνια έχοντας 8 γκολ σε 139 συμμετοχές. Το 2023 η Φενέρμπαχτσε δαπάνησε 15 εκ. ευρώ για την απόκτησή του, όπου αγωνίζεται μέχρι σήμερα με 72 συμμετοχές και 8 γκολ.