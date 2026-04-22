Ολυμπιακός: Επαφές της Πάρμα για την παραμονή του Στρεφέτσα στην Ιταλία

Ολυμπιακός και Πάρμα βρίσκονται σε επαφές για την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στην Ιταλία, με τον ίδιο να αγωνίζεται με μορφή δανεισμού από τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποτέλεσε την ακριβότερη μεταγραφή των «ερυθρόλευκων» επί εποχή Βαγγέλη Μαρινάκη στην προεδρία, αγγίζοντας τα 8 εκ. ευρώ. Ο ίδιος δεν βρήκε όμως ποτέ τα πατήματά του στην ομάδα, γεγονός που τον οδήγησε στον δανεισμό του στην Πάρμα τον Γενάρη του 2026.

#Parma are very satisfied with Gabriel #Strefezza’s performances and are ready to open talks with #Olympiacos to try to keep him. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2026

Όπως αναφέρουν Ιταλικά δημοσιεύματα, η ομάδα είναι ευχαριστημένη με τον 28χρονο και σκοπεύει να διαπραγματευτεί για την απόκτησή του. Αυτό όμως δεν θα κριθεί από τους ίδιους αλλά από τον Ολυμπιακό, που αρχικά πρέπει να αποφασίσει αν θα τον κρατήσει στο ρόστερ μετά την λήξη του δανεισμού του.

Στην περίπτωση που δεν θέλει να τον πουλήσει, ίσως συζητήσει για τον δανεισμό του για 2η φορά.

Σε 21 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό πέτυχε μόλις 1 γκολ και 2 ασίστ, ενώ με την Πάρμα έχει παρόμοια στατιστικά σε 10 συμμετοχές.