Ολυμπιακός – Ηρακλής 103-87: “Ερυθρόλευκο” ξέσπασμα στη 4η περίοδο νίκησε την αστοχία και τα νεύρα

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε σε ακόμη ένα παιχνίδι άστοχος με αποτέλεσμα να τα βρει σκούρα για 3 περιόδους ενάντια στον μαχητικό Ηρακλή.

Οι ερυθρόλευκοι διατηρούσαν προβάδισμα 9 πόντων (76-67) στο φινάλε της 3ης περιόδου με αποτέλεσμα να μείνουν έως το τέλος του αγώνα στο παρκέ βασικά στελέχη της ομάδας. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ άστοχος κόντρα στον Ηρακλή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, καθώς για να πετύχει το πρώτο του τρίποντο έπρεπε πρώτα να αστοχήσει σε δέκα προσπάθειες.

Ο Βεζένκοφ με τον Χολ ήταν οι πρώτοι σκόρερ του αγώνα για τον Ολυμπιακό με 27 και 23 πόντους αντίστοιχα και ήταν αυτοί που τελικά έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Για τον Ηρακλή κορυφαίοι ήταν οι Ντάρκο Κέλι και Ουάιτ Φόρεμαν με 20 πόντους ο καθένας.

Στις 5 νίκες έφτασαν οι Πειραιώτες, ενώ ο Ηρακλής έμεινε με 1 νίκη σε πέντε αγώνες στην Basket League.