Ολυμπιακός: Η ομάδα μπάσκετ μπαίνει σε ρυθμούς νέας σεζόν – Πότε ξεκινάει η προετοιμασία

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προετοιμασία του την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη προπόνηση της ομάδας την ίδια ημέρα, ενώ δύο ημέρες πριν οι παίκτες θα περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

Θα απουσιάζουν ωστόσο από την προετοιμασία οι διεθνείς που συμμετέχουν στο EuroBasket 2025. Ο Ολυμπιακός έχει πέντε στην Εθνική Ελλάδας, τους Κώστα Παπανικολάου, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Όμηρο Νετζήπογλου, καθώς και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που αγωνίζεται με τη Σερβία.

Υπενθυμίζεται ότι με την απουσία του Αντετοκούνμπο και του Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός έχει μονάχα έναν σέντερ στο ρόστερ του για την προετοιμασία. Αυτός είναι η νέα προσθήκη της ομάδας, ο Ντόντα Χολ.