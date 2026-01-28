Ολυμπιακός: Αυτές είναι οι δυο πιθανές αντίπαλοι του στα playoffs του Champions League – Πότε γίνεται η κλήρωση

Τον αντίπαλο του στα playoffs του Champions League περιμένει πλέον να μάθει ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία πρόκριση που πήρε μέσα στο Άμστερνταμ.

Οι Πειραιώτες που έβγαλαν ψυχή και έριξαν στο καναβάτσο τον Άγιαξ πλέον την Παρασκευή 30/1 θα μάθουν στην κλήρωση που θα γίνει στη μία το μεσημέρι τον αντίπαλο τους που θα είναι είτε η Αταλάντα είτε η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στις 17-18 Φεβρουαρίου και ο επαναληπτικός στις 24-25 Φεβρουαρίου.

Ο Ολυμπιακός αν όλα πάνε καλά και προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης θα βρει απέναντι του είτε την Μπάγερν Μονάχου είτε την Άρσεναλ.

Οι 8 ομάδες που προκρίθηκαν απευθείας στους «16» οι: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Σίτι.

Οι 12 ομάδες που αποκλείστηκαν από τα νοκ-άουτ είναι οι: ΜαρσέιγΠάφος, Σεν Ζιλουάζ, Αϊντχόφεν, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Άγιαξ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Σλάβια Πράγας, Βιγιαρεάλ, Καϊράτ Αλμάτι.

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Ρεάλ Μαδρίτης ή Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ ή Μπενφίκα

2) Παρί Σεν Ζερμέν ή Νιούκαστλ – Μονακό ή Καραμπάγκ

3) Γιουβέντους ή Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπριζ ή Γαλατασαράι

4) Αταλάντα ή Λεβερκούζεν – Ντόρτμουντ ή Ολυμπιακός

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Νικητές 1 – Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι

Νικητές 2 – Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι

Νικητές 3 – Λίβερπουλ ή Τότεναμ

Νικητές 4 – Μπάγερν ή Άρσεναλ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 17-18 & 24-25 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 10-11 & 17-18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7-8 & 14-15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28-29 Απριλίου & 5-6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 Βουδαπέστη.