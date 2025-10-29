Οι Μπακς νίκησαν τους Νικς με 121-111 με προσωπικού σόου του Γιάννη Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνέχισε το εντυπωσιακό του ξεκίνημα στη σεζόν, σημειώνοντας 23 από τους 37 πόντους του στο δεύτερο ημίχρονο, οδηγώντας τους Μπακς στην ανατροπή και στη νίκη με 121-111 επί των Νιου Γιορκ Νικς στο Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πέτυχε το λέι απ που «έσπασε» την ισοπαλία (103-103) 5:31 πριν από το φινάλε, βάζοντας τους Μπακς μπροστά οριστικά και δίνοντας το έναυσμα για επιμέρους σερί 18-8, που «κλείδωσε» την τρίτη νίκη τους στα τέσσερα πρώτα ματς.

Ο Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 37 πόντους (16/21 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/7 βολές), 8 ριμπάουντ, 7 ασιστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 4 λάθη σε 33 λεπτά συμμετοχής. Στη σεζόν μετρά κατά μέσο όρο 36,3 πόντους, 14 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Ράιαν Ρόλινς έκανε ρεκόρ καριέρας με 25 πόντους, ενώ ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 11 για το Μιλγουόκι, που βρέθηκε πίσω με 14 πόντους στη δεύτερη περίοδο και έχανε 71-59 στο ημίχρονο.

Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον πέτυχε 36 πόντους, αλλά αγωνίστηκε τραυματίας στα τελευταία λεπτά, έχοντας υποστεί κάκωση στο δεξί πόδι σε μια φάση διεκδίκησης της μπάλας. Ο Μικάλ Μπρίτζες είχε 24 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Λάντρι Σάμετ πρόσθεσε 16, ενώ ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έμεινε στους 8 πόντους (2/12 σουτ) με 12 ριμπάουντ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Γουόριορς, τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10 στις 02:00) στο Fiserv Forum.

Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Τζίμι Μπάτλερ πέτυχε 21 πόντους χωρίς να εκτελέσει ούτε μία βολή και οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικράτησαν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 98-79, βάζοντας τέλος σε αρνητικό σερί επτά ηττών απέναντί τους.

Οι «πολεμιστές» βασίστηκαν στην άμυνά τους, κρατώντας τον Τζέιμς Χάρντεν άποντο στο δεύτερο ημίχρονο και αναγκάζοντας τους Κλίπερς σε 16 λάθη. Παρά το γεγονός ότι εκτέλεσαν μόλις τέσσερις βολές (3/4), οι Ουόριορς βρήκαν ρυθμό από το τρίποντο με 17/45 (37,8%).

Ο Στεφ Κάρι πρόσθεσε 19 πόντους και 8 ασίστ, ενώ οι Ποστ και Ποντζιέμσκι είχαν από 12 πόντους. Ο Ντρέιμοντ Γκριν συνέβαλε με 7 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

Για τους Κλίπερς, ο Χάρντεν τελείωσε με 20 πόντους (όλοι στο πρώτο ημίχρονο), ο Ζούμπατς είχε 14 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ ο Λέοναρντ πρόσθεσε 18.

Στην Οκλαχόμα Σίτι, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 31 πόντους και οδήγησε τους Θάντερ στη νίκη με 107-101 επί των Σακραμέντο Κινγκς, διατηρώντας το αήττητο (5-0).

Παρά την απουσία του Τσετ Χόλμγκρεν (ενοχλήσεις στη μέση), οι Θάντερ ανέτρεψαν το -7 στο τέταρτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 14-2 και καθάρισαν στο φινάλε με τρίποντο του Ντορτ. Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 9 ριμπάουντ και 14/26 σουτ, ενώ οι Γουίγκινς και Μίτσελ πρόσθεσαν από 18 πόντους.

Για το Σακραμέντο, ο Ζακ ΛαΒίν πέτυχε 23 πόντους, ο ΝτεΡόζαν είχε 19 και ο Σαμπόνις έκανε double-double με 10 πόντους και 18 ριμπάουντ. Οι Κινγκς είχαν 6/18 σουτ στην τελευταία περίοδο.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχώρισε η νίκη των Φιλαδέλφεια Σίξερς στην έδρα των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 139-134 στην παράταση, αλλά και το 5/5 των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Μιλγουόκι Μπακς – Νιου Γιορκ Νικς 121-111

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Φιλαδέλφεια Σίξερς 134-139

Μαϊάμι Χιτ – Σάρλοτ Χόρνετς 144-117

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Σακραμέντο Κινγκς 107-101

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Λος Άντζελες Κλίπερς 98-79