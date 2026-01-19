ΟΦΗ – Παναιτωλικός: Αλλαγή ώρας στο παιχνίδι για την 18η αγωνιστική της Super League

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής της Super League με την αναμέτρηση να αλλάζει ώρα, όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο ήταν προγραμματισμένο για τις 17:30 την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, αλλά η σέντρα του αγώνα μεταφέρθηκε μισή ώρα αργότερα.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της λίγκας αναφέρει ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ στο πλαίσιο της 18ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, την Κυριακή, 25.01.2026 στις 18:00 (αντί για τις 17:30).