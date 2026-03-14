ΟΦΗ – Ολυμπιακός: Πανό των Κρητικών για την δολοφονία του 20χρονου φίλου του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά
Το μήνυμα των φίλων του ΟΦΗ
Οι φίλοι του ΟΦΗ με πανό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την Super League έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά.
Συγκεκριμένα, οι φίλοι της κρητικής ομάδας στο πανό που κρέμασαν στις εξέδρες του Παγκρητίου τόνισαν ότι «για μια φανέλα ασπρόμαυρη, άναψε το σκοτάδι και ένα παιδί του ΠΑΟΚ μας έμεινε σημάδι. Καλό παράδεισο».
