ΟΦΗ – Άρης 3-0: Επέστρεψε στις νίκες με «πάρτι»

Ο ΟΦΗ μετά από τρεις ήττες επικράτησε 3-0 του Άρη εντός έδρας για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Ράσταβατς μπήκε καλύτερα στο ματς, μόλις στο 10’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Νέιρα από κεντρική θέση, και τους αμυνόμενους του Άρη να παραχωρούν το κόρνερ. Στο 16’ ο Μπόρχα Γκονζάλες τραυματίστηκε και την θέση του πήρε ο Μαρινάκης ενώ στο 18’ο Σαλδέδο άνοιξε το σκορ με υπέροχη κεφαλιά. Ο Νέιρα εκτέλεσε το φάουλ με το δεξί από αριστερά και ο Σαλσέδο πήδηξε ψηλότερα από όλους και με κεφαλιά έβαλε σε ρόλο οδηγού τους Κρητικούς.

Με τον Χριστογεώργο να μην απειλείται, τα χαφ να κάνουν ένα καλό πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το σκορ 1-0 υπέρ του ΟΦΗ

Στο β΄μέρος ο Άρης προσπάθησε να αντιδράσει, σε ένα ματς χωρίς μεγάλες φάσεις. Όλα αυτά μέχρι το 60’, σε σημείο όπου ο Νέιρα πήρε το ριμπάουντ έπειτα από το σουτ του Νους και την ασθενή απόκρουση του Διούδη κάνοντας το 2-0. Χωρίς σημαντικές φάσεις στη συνέχεια, μέχρι το γκολ του αγώνα. Συγκεκριμένα, το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 80’ ο Αποστολάκης έπειτα από εκπληκτική προσπάθεια από δεξιά και με υπέροχο σουτ ‘’εκτέλεσε’’ τον Σ. Διούδη.

Στη συνέχεια ο ΟΦΗ προσπάθησε αλλά ανασταλτικά ο ΟΦΗ ήταν συνεπής, μια ομάδα που έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο και κατάφερε να κερδίσει με το εμφατικό 3-0 τον Άρη, να επιστρέψει στις νίκες και να δώσει ξανά χαρά στους φίλους του.

Άρης: Διούδης, Φαμπιάνο, Αλβάρο, Τεχέρο, Βοριαζίδης (46’ Μισεουί), Μορουτσάν (46’ Γιαννιώτας), Φρίντεκ (46’ Φαντιγκά), Σίστο (63’ Καντεβέρε), Γαλανόπουλος, Μόντσου, Μορόν

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Γκονζάλες (16΄Μαρινάκης), Λαμπρόπουλος, Κριζμανιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος (92’ Κωστούλας), Νέιρα (86’ Βούκοτιτς), Αποστολάκης (92’ Φαϊτάκης), Νους, Σαλσέδο (86΄Ρακόνιατς)