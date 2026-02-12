Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Αποθέωση για τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου (βίντεο)

Θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ στον Τελικό Κυπέλλου Betsson

ΟΦΗ: Αποθέωση για τον Χρήστο Κόντη και τους ποδοσφαιριστές του στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου (βίντεο)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο ΟΦΗ κατάφερε να είναι παρόν και φέτος στο ραντεβού με τον τελικό του Κυπέλλου Ελάδος Betsson, επικρατώντας με 0-1 κόντρα στον Λεβαδειακό στις 11/02.

Τρελαμένοι οι οπαδοί των Κρητικών δεν μπορούσαν να μην αναγνωρίσουν το έργο που έχει κάνει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα, έχοντας και την ανάλογη υποδοχή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Στις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 12/02 προσγειώθηκε η αποστολή του ΟΦΗ από την Αθήνα, με ξέφρενους πανηγυρισμούς να εκτυλίσσονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ σήκωσαν στα χέρια τον Έλληνα προπονητή και τον μετέφεραν μέχρι το πούλμαν της ομάδας. Ο ίδιος αργότερα πήρε ένα καπνογόνο και το σήκωσε στον αέρα, τραγουδώντας συνθήματα της ομάδας!

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ