Ο Απόστολος Σίσκος στον τελικό των 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης

Ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 200μ. ύπτιο, για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα.

Ο 20χρονος Ελληνας κολυμβητής βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Κ23, κατά την 1η ημέρα των αγώνων στο Λούμπλιν της Πολωνίας και με επίδοση 1:50.99 τερμάτισε τρίτος στη δεύτερη σειρά και πέρασε ως έκτος στο σύνολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρώτος τερμάτισε ο Ιρλανδός Τζον Σορτ με 1:48.84, ενώ ακόμη τρεις αθλητές “κατέβηκαν” το 1΄50΄΄: ο Γάλλος Μεουέν Τομάκ (1:49.11), ο Βρετανός Λιουκ Γκρίνμπανκ (1:49.37) και ο Τσέχος Γιαν Τσέικα (1:49.77).