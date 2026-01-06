Νύχτα ντροπής στο BCL: H Τραπάνι κατέβηκε με 5 παίκτες κόντρα στη Χολόν – Το παιχνίδι έληξε στο 7′

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης (6/1) στο παιχνίδι Χαποέλ Χολόν – Τραπάνι για τα play-in του Basketball Champions League (BCL).

Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα της Τραπάνι οδήγησαν την ιταλική ομάδα να ταξιδέψει στη Βουλγαρία με μόλις 5 παίκτες διαθέσιμους για το παιχνίδι των play-in του Basketball Champions League κόντρα στην Χολόν.

Παρά την ιδιαιτερότητα της κατάστασης, καθώς πολλοί παίκτες έχουν αποχωρήσει από τον σύλλογο, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να διεξαχθεί κανονικά το παιχνίδι των δύο ομάδων.

Κάπως έτσι, ο ιταλικός σύλλογος αγωνίστηκε με 5 παίκτες. Παρατάχθηκε με τρεις ενήλικες, με έναν 17χρονο που έκανε ντεμπούτο και με έναν 19χρονο που έκανε επίσης ντεμπούτο. Μάλιστα, κάποιοι παίκτες αγωνίζονταν με "δανεικές" φανέλες οι οποίες είχαν τα ονόματα των παικτών που αποχώρησαν από την ομάδα λόγω των οικονομικών ζητημάτων.



What happened?: https://t.co/pwfCniMOEk pic.twitter.com/Y1euDcT5fu January 6, 2026



Τελικά, τρία λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου και με τη Χάποελ Χολόν να προηγείται με σκορ 38-5, η Τράπανι έμεινε με μόλις έναν παίκτη ενεργό, με αποτέλεσμα οι διαιτητές να σφυρίξουν τη λήξη της αναμέτρησης για το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-in της διοργάνωσης.

Μετά από απόφαση του υπηρεσιακού κόουτς, οι Ροσάτο, Καπελέτι και Πουλιάτι αποχώρησαν από το γήπεδο με… πρόβλημα τραυματισμού, με την Τράπανι να παίζει κάποια στιγμή με δύο παίκτες έναντι 5.

Λίγο μετά, ο Λουίτζι Πάτι αποβλήθηκε με 5 φάουλ, με αποτέλεσμα να μείνει στο παρκέ μονάχα ο Μαρτινέλι και τους διαιτητές να διακόπτουν το ματς.

Η Τραπάνι πλέον κινδυνεύει με πρόστιμο για αδυναμία συμμετοχής στον αγώνα.