Νόβακ Τζόκοβιτς: Η ανάρτηση για τον τίτλο που κατέκτησε στην Ελλάδα – «Αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες»

Ο κορυφαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς κατά τη διάρκεια της πρώτης του παρουσίας σε τουρνουά στην Ελλάδα, κατέκτησε και τον τίτλο.

Κατάφερε να φτάσει τα 101 τρόπαια μετά τη νίκη του στον τελικό του ΟΑΚΑ και αντίπαλο τον Ιταλό Μουζέτι με 2-1 σετ πανηγυρίζοντας μαζί με τους Ελληνες και τους Σέρβους φιλάθλους που ήταν στις κερκίδες.

Μετά την ομιλία του στην απονομή του τροπαίου, παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και στο τέλος έκανε μια ανάρτηση, αφιερώνοντας τον τίτλο σε όλους τους Έλληνες.

Η ανάρτηση του Τζόκοβιτς

«Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον υπέροχο λαό της Ελλάδας. Με υποστηρίξατε, υποστηρίξατε το τένις και με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Εχω μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όσους έκαναν αυτό το υπέροχο νέο τουρνουά τόσο ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ, για όλα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του κάνοντας μία ξεχωριστή αναφορά στον αντίπαλό του.

«Για τον Λορέντζο… τι επική μάχη. Συγχαρητήρια για την εκπληκτική σου εμφάνιση και το τουρνουά (συνολικά). Συνέχισε, το μέλλον σου θα είναι λαμπρό», σημείωσε.