Νικόλας Πατέρας: «Δύο πρωταθλήματα επί Αλαφούζου, χάθηκαν λόγω διαιτησίας»

Για την κατάσταση στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια μίλησε ο πρώην πρόεδρος του συλλόγους Νικόλας Πατέρας.

Συγκεκριμένα, ο τελευταίος πρόεδρος στην ιστορία του Παναθηναϊκού που κατάφερε να πανηγυρίσει την κατάκτηση πρωταθλήματος μίλησε στην εκπομπή «Game Changers» της ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Νικόλα Πατέρα:

«Άνθρωποι σαν τον Αντώνη Αντωνιάδη, δεν υπάρχουν. Τίμησε το ποδόσφαιρο με τη μαεστρία του και το ήθος του. Προσευχόμασταν, όταν πέρασε την περιπέτεια της υγείας του. Είναι στην καρδιά όλων μας.

Φυσικά και παρακολουθώ τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό. Ελπίζω τα πράγματα ότι θα διορθωθούν μέσα από το γήπεδο και την εμπειρία που έχει αποκτήσει ο Γιάννης Αλαφούζος. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε επί προεδρίας Αλαφούζου και δύο πρωταθλήματα τα έχασε από διαιτησίες. Υπάρχουν δύο χρωστούμενα πρωταθλήματα. Το πώς διαχειρίζεται κάποιος ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο έχει να κάνει με τον χαρακτήρα του.

Επί της δικής μου προεδρίας, τα πράγματα λειτουργούσαν αυστηρά μεν, αλλά με απόλυτη δικαιοσύνη. Σήμερα οι παίκτες έρχονται στον Παναθηναϊκό για τα χρήματα και όχι τόσο για τη φανέλα. Αυτό σήμερα λείπει από την ομάδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος έβαλε πολλά χρήματα και έβγαλε τον Παναθηναϊκό από μια δύσκολη εποχή μετά τη διετή διοίκηση Γόντικα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αυτό όλοι πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Όπως ότι κατάφερε να ξεμπλοκάρει το θέμα του γηπέδου.

Εμάς μας είχαν σταματήσει με τη δικαιολογία των κορμοράνων. Το ποδόσφαιρο θα βελτιώνεται όσο περνούν τα χρόνια. Το VAR αναγκάζει τη διαιτησία να είναι πιο δίκαιη…»