Πικέρμι: 75χρονος νεκρός μετά από σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Πικέρμι το μεσημέρι της Πέμπτης (16/04), το οποίο είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Στη Λεωφόρο Σπάτων, γύρω στις 15:30 το μεσημέρι σημειώθηκε το δυστύχημα, στο ύψος της οδού Βάκχου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εξετράπη της πορείας του ένα όχημα που οδηγούσε άνδρας αλβανικής καταγωγής και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με τη μηχανή που οδηγούσε ο 75χρονος ημεδαπός.

Από τη σύγκρουση ο 75χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και κατέληξε. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.