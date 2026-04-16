Γιώργος Γονιός: Ξεκίνησε από φορ και έγινε αμυντικός – Η σπουδαία καριέρα με τον Παναθηναϊκό και το “άκυρο” στον Ολυμπιακό

Φτωχότερη έγινε από σήμερα (16/4) η οικογένεια του Παναθηναϊκού μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Γονιού που σύνδεσε το όνομα του με την χρυσή εποχή του συλλόγου την δεκαετία του 1970.

Ο σπουδαίος παλαίμαχος του Παναθηναϊκού ξεκίνησε… παιδάκι από το τριφύλλι καθώς φόρεσε τα πράσινα για πρώτη φορά στα 22 του και έφυγε από τον σύλλογο έχοντας πάνω του γεμάτα 11 χρόνια καριέρας. Ο ίδιος ξεκίνησε την καριέρα του ως επιθετικός όμως σιγά σιγά άρχισε να μετακινείται προς τα πίσω καταλήγοντας να παίζει αμυντικός τα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Ήταν μέλος της ομάδας που έκανε την τρομερή πορεία μέχρι τον τελικό του Γουέμπλεϊ κόντρα στον Άγιαξ το 1971, αν και δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Στα έντεκα χρόνια που παρέμεινε στην ομάδα κατέγραψε συνολικά 310 συμμετοχές, σκοράροντας και 31 γκολ. Στο πρωτάθλημα αγωνίστηκε σε 253 αγώνες με 26 τέρματα, ενώ στην Ευρώπη μέτρησε 21 συμμετοχές και 4 γκολ.

Όσον αφορά τους τίτλους, κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα (1969, 1970, 1972, 1977), τα δύο εξ’ αυτών με νταμπλ (1969, 1977). Διετέλεσε αρχηγός του Παναθηναϊκού και σήκωσε το Βαλκανικό Κύπελλο τον Μάρτιο του 1978.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας του στον Παναθηναϊκό πήγε στον ΑΟ Βουλιαγμένης όπου έπαιξε μέχρι και τα 42 του χρόνια (1988).

Το “όχι” στον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Γονιός γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 1946 στα Άνω Ιλίσια. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Άγιο Ιερόθεο και εκεί τράβηξε τα βλέμματα των αιωνίων με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να τρέχουν να τον υπογράψουν.

Ο Παναθηναϊκός ήταν τότε αυτός που υπερτέρησε στην κούρσα της απόκτησης του με τον φερέλπι επιθετικό να γίνεται μέλος μίας ομάδας που βασίστηκε σε σπουδαία ντόπια ταλέντα και έφτασε να παίξει ακόμη και σε τελικό ευρωπαϊκού κυπέλλου μένοντας στο τριφύλλι για συνολικά 11 χρόνια.