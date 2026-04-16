Κερατσίνι: Περισσότερα από 500 πυροτεχνήματα και 300 κροτίδες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε κατάστημα

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση περισσότερων από 500 πυροτεχνημάτων και 300 κροτίδων σε κατάστημα στο Κερατσίνι προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ειδικής δράσης για την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης – καύσης ειδών πυροτεχνίας με την ονομασία «Spark-Down» συνελήφθη την 9-4-2026 από αστυνομικούς του Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. 46χρονος ιδιοκτήτης καταστήματος στο Κερατσίνι και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων και περί διαθεσιμότητας και αγοράς ειδών πυροτεχνίας.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων και έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, ανωτέρω αστυνομικοί εντόπισαν κατάστημα στην περιοχή του Κερατσινίου από το οποίο φέρεται να προμηθεύτηκαν πυροτεχνήματα 14χρονος και 42χρονος, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Μετά από έρευνα στο εν λόγω κατάστημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-504- πυροτεχνήματα.

-318- κροτίδες και

-10- καπνογόνα

για τα οποία, ο 46χρονος ιδιοκτήτης, στερούνταν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία βιβλία κίνησης που αφορούν στην προέλευση και τη διάθεση τους και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, στο πλαίσιο στοχευμένων και συστηματικών παρεμβάσεων, με πρωταρχικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών που ενδέχεται να απειλήσουν τη σωματική ακεραιότητα και την ασφάλεια των πολιτών.