Νίκη Βόλου – ΠΑΟΚ Β 1-0: Πρεμιέρα με υπογραφή Λουκίνα

Η Νίκη Βόλου επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β και μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις της στον βόρειο όμιλο της Super League 2.

Συγκεκριμένα, η Νίκη Βόλου πήρε το τρίποντο με γκολ του αρχηγού της Γιάννη Λουκίνα στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης. Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ Β δεν κατάφερε να φτάσει στα εναπομείναντα λεπτά στην ισοφάριση γνωρίζοντας την ήττα.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (63′ Αρίας), Γκαντέλιο, Τζανετόπουλος, Σιούτας, Έππας, Μπαριέντος (68′ Βουτσάς), Πέττας, Λώλης (88′ λ.τ Σίλβα), Γιακουμάκης (63′ Στοΐλκοβιτς), Λουκίνας (88′ Τζιώρας).

ΠΑΟΚ Β (Καραγεωργίου): Μοναστηρλής, Καστίδης, Πολυκράτης, Μπαταούλας, Κωττάς, Σνάουτσνερ, Καλόγηρος (72′ Μέντες), Τσοπούρογλου (83′ Γραββάνης), Αδάμ, Μουστμά (46′ Μπάλντε), Γκιτέρσος (83′ Κανίς).