Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 23χρονος για χρήση λέιζερ σε βάρος παικτών του Άρη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Στη σύλληψη ενός 23χρονου για χρήση λέιζερ σε βάρος παικτών του Άρη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 23/11 ο 23χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου να χρησιμοποιεί συσκευή λέιζερ σε βάρος αθλητών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε η συσκευή λέιζερ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.