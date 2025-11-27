“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 23χρονος για χρήση λέιζερ σε βάρος παικτών του Άρη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Στη σύλληψη ενός 23χρονου για χρήση λέιζερ σε βάρος παικτών του Άρη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Κυριακής 23/11 ο 23χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα μέσω κλειστού κυκλώματος ασφαλείας του γηπέδου να χρησιμοποιεί συσκευή λέιζερ σε βάρος αθλητών, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε η συσκευή λέιζερ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

