NBA: Πώς ενεπλάκη το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς στο σκάνδαλο μεγατόνων με παράνομο στοίχημα και στημένους αγώνες πόκερ

To FBI έκανε τις πρώτες σοβαρές αποκαλύψεις για το δίκτυο παράνομου στοιχηματισμού που περιλαμβάνει παίκτες και προπονητές τους NBA.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν ο προπονητής των Μπλέιζερς και Hall of Famer του NBA Τσόνσι Μπίλαπς μαζί με τον πρώην παίκτη των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ. Παράλληλα, στην υπόθεση ενεπλάκη και το όνομα του Λεμπρόν Τζέιμς, έστω και δια της πλαγίας οδού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν πρωί της 9ης Φεβρουαρίου 2023, όταν ο Ντέιμον Τζόουνς, πρώην παίκτης και προπονητής του NBA έστειλε ένα sms σε ένα πρόσωπο ενημερώνοντάς τον ότι ο «Παίκτης 3» δεν θα έπαιζε για τους Λέικερς εναντίον των Μιλγουόκι Μπακς εκείνο το βράδυ.

«Βάλτε ένα μεγάλο στοίχημα στο Μιλγουόκι απόψε πριν βγουν οι πληροφορίες!» έλεγε ο Τζόουνς στο μήνυμα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Όντως ο «Παίκτης 3» δεν έπαιξε εκείνο το βράδυ λόγω τραυματισμού. Τα επίσημα αρχεία δείχνουν ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν έπαιξε εναντίον των Μιλγουόκι Μπακς λόγω πόνου στον αριστερό αστράγαλο.

Χωρίς τον Τζέιμς, το Μιλγουόκι νίκησε τους Λέικερς με 115-106.

Δυο ημέρες μετά, ο Λεμπρόν έθεσε νέο ιστορικό ρεκόρ σκοραρίσματος της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ ξεπερνώντας τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ.

Το κατηγορητήριο ισχυρίζεται ότι την επόμενη σεζόν ο Τζόουνς παρείχε εμπιστευτικές πληροφορίες σε έναν συνεργό σε σχέση με τον αγώνα των Λέικερς εναντίον των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στις 15 Ιανουαρίου 2024.

Η έρευνα περιέγραψε δύο ξεχωριστές υποθέσεις — μία για παράνομα αθλητικά στοιχήματα και μία άλλη για στημένα παιχνίδια πόκερ με τη Μαφία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σχέση του Λεμπρόν με τον Τζόουνς

Ο Τζόουνς ήταν ένας από τους 34 συλληφθέντες, μαζί με τον προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και τον γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ρόζιερ, στο πλαίσιο μιας πολυετούς έρευνας που εκτείνεται σε σχεδόν δώδεκα πολιτείες και αφορά δεκάδες εκατομμύρια δολάρια, δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

Ο Τζόουνς ήταν ένα ανεπίσημο, άμισθο μέλος του επιτελείου του πρώην προπονητή των Λος Άντζελες Λέικερς, Ντάρβιν Χαμ, και δεν βρίσκεται πλέον στην ομάδα υπό τον νυν προπονητή των Λέικερς, Τζέι Τζέι Ρέντικ. Ο Χαμ κάλεσε τον Τζόουνς να συμμετάσχει στις δραστηριότητες της ομάδας, αφού ο Τζέιμς πέρασε το καλοκαίρι του 2022 με τον Τζόουνς παρόντα σε πολλές από τις προπονήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τζόουνς χρησιμοποίησε τη σχέση του με τον «Παίκτη 3», από τους Λος Άντζελες Λέικερς για να δώσει εμπιστευτικές ιατρικές πληροφορίες στους συνεργούς του. Το κατηγορητήριο αναφέρει ακόμα ότι ο Τζόουνς ήταν πρώην συμπαίκτης και προπονητής του «Παίκτη 3», ο οποίος περιγράφηκε ως «εξέχων παίκτης του ΝΒΑ».

Ο Τζέιμς δεν γνώριζε ότι ο Τζόουνς, ο πρώην συμπαίκτης του και βοηθός προπονητή στους Κλίβελαντ Καβαλίερς, συμμετείχε σε τυχερά παιχνίδια όταν ο Τζόουνς περνούσε χρόνο με τον Τζέιμς και τους Λέικερς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-23, ανέφερε η πηγή στα μέσα των ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την ιστορία, ο Τζόουνς έπαιξε με τον Λεμπρόν Τζέιμς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς από το 2005 έως το 2008, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δυο τους έγιναν στενοί φίλοι. Ο Τζόουνς ήταν επίσης βοηθός προπονητή για τους Καβαλίερς από το 2016 έως το 2018, κατά τη δεύτερη θητεία του Λεμπρόν στην ομάδα, και ήταν ο προσωπικός του προπονητής.

Η Cosa Nostra πίσω από τον παράνομο στοιχηματισμό

Οι Αρχές μετά από μια επιχείρηση που διήρκησε αρκετό καιρό κατάφερε να φτάσει στην εξιχνίαση του κυκλώματος, με τα ονόματα των προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Τσόνσι Μπίλαπς και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα άλλο κατηγορητήριο, ο Μπίλαπς φέρεται να έπαιζε σε παράνομα παιχνίδια πόκερ που είχαν στηθεί από το οργανωμένο έγκλημα της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα διάσημο «κάρτα με πρόσωπο» που χρησιμοποιούνταν για να προσελκύσει έναν ανυποψίαστο μπαμπά που έφτανε σε παιχνίδια με τραπέζια ακτίνων Χ που μπορούσαν να διαβάσουν τα φύλλα με την όψη προς τα κάτω και κάμερες σε θήκες για μάρκες πόκερ που μπορούσαν να κάνουν το ίδιο.

Οι πληροφορίες θα αποστέλλονταν σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία και στη συνέχεια θα αναμεταδίδονταν στον «quarterback» του παιχνιδιού, ο οποίος στη συνέχεια θα έδινε σήμα στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ποιο χέρι ήταν πιο πιθανό να κερδίσει. Τα «ψάρια», όπως ήταν γνωστά, δεν είχαν ποτέ καμία πιθανότητα. Ένας τύπος έχασε 1,8 εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί.

Σύμφωνα με το FBI στο κύκλωμα συμμετείχαν και οι οικογένειες Bonanno, Columbo, Gambino, Genovese και Luchese, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να φτάσουν στη «μεγαλύτερη επιχείρηση καθαρισμού στον χώρο του αθλητισμού εδώ και δεκαετίες».

Το NBA έθεσε σε διαθεσιμότητα τους Μπίλαπς και Ροζίερ

Ο προπονητής του Πόρτλαντ, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο παίκτης του Μαϊάμι, Τέρι Ροζίερ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από το ΝΒΑ μετά τη σύλληψή τους για φερόμενη εμπλοκή σε δύο υποθέσεις παράνομων τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, όπως ανακοίνωσε η βορειοαμερικανική λίγκα.

Ο Μπίλαπς και ο Ροζίερ «τίθενται άμεσα σε διαθεσιμότητα, απομακρύνονται από τις ομάδες τους και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις Αρχές», αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωσή του το NBA, προσθέτοντας ότι αντιμετωπίζει «τις καταγγελίες αυτές με τη μέγιστη σοβαρότητα».

Όπως γνωστοποιήθηκε, μάλιστα, ο Τιάγκο Σπλίτερ αναλαμβάνει το ρόλο του head coach στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.