NBA: Η εμπλοκή της Cosa Nostra στον παράνομο στοιχηματισμό και η επιχείρηση «σκούπα» του FBI

Σοκαρισμένος είναι ο «μαγικός κόσμος» του NBA μετά τις 31 συλλήψεις σε 11 πολιτείες από το FBI για το παράνομο δίκτυο στοιχηματισμού και ξεπλύματος χρήματος και εκβιασμών.

Οι Αρχές μετά από μια επιχείρηση που διήρκησε αρκετό καιρό κατάφερε να φτάσει στην εξιχνίαση του κυκλώματος, με τα ονόματα των προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς Τσόνσι Μπίλαπς και του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ Τέρι Ροζίερ να είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Παράλληλα, στα «δίχτυα» των Αρχών πιάστηκε και ο Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος μοιράστηκε την πληροφορία ότι ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους Μπακς πριν το ανακοινώσουν οι Λέικερς, με τους «στοιχηματζίδες» να ρίχνουν μεγάλα ποσά στον αγώνα υπέρ των Μπακς.

«Ποντάρετε ένα μεγάλο στοίχημα στο Μιλγουόκι απόψε πριν βγουν οι πληροφορίες! Ο Λεμπρόν θα βγει απόψε», αναφέρει το κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο ο Τζόουνς έστειλε μήνυμα σε έναν συνεργό του. «Ποντάρετε αρκετά ώστε ο Τζόουνς να μπορεί να φάει τώρα!!!».

Σε ένα άλλο κατηγορητήριο, ο Μπίλαπς φέρεται να έπαιζε σε παράνομα παιχνίδια πόκερ που είχαν στηθεί από το οργανωμένο έγκλημα της Νέας Υόρκης. Ήταν ένα διάσημο «κάρτα με πρόσωπο» που χρησιμοποιούνταν για να προσελκύσει έναν ανυποψίαστο μπαμπά που έφτανε σε παιχνίδια με τραπέζια ακτίνων Χ που μπορούσαν να διαβάσουν τα φύλλα με την όψη προς τα κάτω και κάμερες σε θήκες για μάρκες πόκερ που μπορούσαν να κάνουν το ίδιο.

Οι πληροφορίες θα αποστέλλονταν σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία και στη συνέχεια θα αναμεταδίδονταν στον «quarterback» του παιχνιδιού, ο οποίος στη συνέχεια θα έδινε σήμα στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους ποιο χέρι ήταν πιο πιθανό να κερδίσει. Τα «ψάρια», όπως ήταν γνωστά, δεν είχαν ποτέ καμία πιθανότητα. Ένας τύπος έχασε 1,8 εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι ομοσπονδιακοί.

NBA: Η εμπλοκή πέντε οικογενειών της ιταλικής μαφίας στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με το FBI στο κύκλωμα συμμετείχαν και οι οικογένειες Bonanno, Columbo, Gambino, Genovese και Luchese, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να φτάσουν στη «μεγαλύτερη επιχείρηση καθαρισμού στον χώρο του αθλητισμού εδώ και δεκαετίες».

Το ΝΒΑ έθεσε σε διαθεσιμότητα τους Μπίλαπς και Ροζίερ

Ο προπονητής του Πόρτλαντ, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο παίκτης του Μαϊάμι, Τέρι Ροζίερ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από το ΝΒΑ μετά τη σύλληψή τους για φερόμενη εμπλοκή σε δύο υποθέσεις παράνομων τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού, όπως ανακοίνωσε η βορειοαμερικανική λίγκα.

Ο Μπίλαπς και ο Ροζίερ «τίθενται άμεσα σε διαθεσιμότητα, απομακρύνονται από τις ομάδες τους και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις Αρχές», αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωσή του το NBA, προσθέτοντας ότι αντιμετωπίζει «τις καταγγελίες αυτές με τη μέγιστη σοβαρότητα».

Όπως γνωστοποιήθηκε, μάλιστα, ο Τιάγκο Σπλίτερ αναλαμβάνει το ρόλο του head coach στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Τσόνσι Μπίλαπς (49 ετών), πρωταθλητής του NBA με τους Ντιτρόιτ Πίστονς το 2004 και νυν προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, συνελήφθη -όπως και περίπου τριάντα ακόμη άτομα- για τη «φερόμενη συμμετοχή του σε εθνικό δίκτυο στημένων παιχνιδιών πόκερ» που συνδέεται με τη σικελική μαφία Κόζα Νόστρα.

Ο Τέρι Ροζίερ (31 ετών) φέρεται, από την πλευρά του, να εμπλέκεται σε χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ προς όφελος στοιχηματιστών.