Μπενίτεθ: «Παλέψαμε όλοι, είχαμε θέληση και πάθος για την πρόκριση»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην μεγάλη πρόκριση του συλλόγου στη φάση των 16 του Europa League αποκλείοντας στα πέναλτι την Βικτόρια Πλζεν εκτός έδρας το βράδυ της Πέμπτης 26/2.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV μετά την πρόκριση υποστήριξε:

Για την πρόκριση: «Ήταν περίπλοκο. Δεν είχε ηττηθεί αυτή η ομάδα στο Europa League. Παλέψαμε, ήμασταν οργανωμένοι αμυντικά, είχαμε θέληση και πάθος και είδατε τι συνέβη στο τέλος».

Για τη διαδικασία των πέναλτι: «Το πρώτο κριτήριο ήταν ποιος ήθελε να χτυπήσει πέναλτι, όλοι δούλεψαν σκληρά για να έχουμε όλες τις πληροφορίες, είχαν δουλέψει εξαιρετικά και οι προπονητές τερματοφυλάκων».

Για την 11η πρόκρισή του σε 13 παρουσίες νοκ-άουτ: «Δεν το ήξερα αυτό, αλλά είμαι χαρούμενος. Θα δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα, πάλεψαν μέχρι τέλους, συγχαίρω και τους τερματοφύλακες και τους προπονητές τερματοφυλάκων, όλοι δούλεψαν και αυτό ήταν το μυστικό στο φινάλε».