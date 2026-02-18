Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Εμπαπέ στήριξε τον Βινίσιους – «Είσαι γ******ος ρατσιστής», είπε ο Γάλλος στον Πρεστιάνι

Φουντώνει όλο και περισσότερο το συμβάν στον αγώνα Champions League της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης, με τις παρακάμερες του αγώνα να εντοπίζουν νέες λογομαχίες παικτών.

Οι «Μαδριλένοι» επικράτησαν των «Αετών» με 1-0, με ένα καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 50′, όμως μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς του Βραζιλιάνου προκλήθηκαν αντιδράσεις των παικτων της Μπενφίκα.

Ο Βραζιλιάνος άσσος λογομάχησε με τον Οταμέντι και στην συνέχεια με τον Πρεστιάνι των γηπεδούχων, ισχυριζόμενος ότι ο Πρεαστιάνι τον αποκάλεσε «μαϊμού». Το ματς διεκόπει 10 λεπτά όμως κανένας δεν αποβλήθηκε και το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Σε μια άλλη οπτική ο Κιλιάν Εμπαπέ πιάστηκε από τις κάμερες να επιτίθετε λεκτικά στον Πρεστιάνι φωνάζοντάς του : «Είσαι γ******ος ρατσιστής!».

Μεταξύ αυτών σημειώθηκε και ένα άλλο συμβάν, με τον Οταμέντι να σηκώνει την μπλούζα του και να δείχνει επιδεικτικά το τατού του με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 που είχε κερδίσει με την Αργεντινή στον Βραζιλιάνο.