Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Αδιανόητη πρόκριση με γκολ του γκολκίπερ της στο 90+8′ (Βίντεο)

Τρομερή πρόκριση στο 90+8΄ πήρε η Μπενφίκα καθώς επικράτησε με 4-2 της Ρεάλ Μαδρίτης για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε εκτός της πρώτης οκτάδας και της απευθείας πρόκρισης στους «16» της διοργάνωσης, με την Μπενφίκα να περνά ως 24η στα νοκ άουτ με το γκολ του τερματοφύλακά της, Ανατόλι Τρούμπιν στο 90’+8 χάρις στο οποίο «γράφτηκε» το τελικό 4-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγαλειώδης εμφάνιση για τους νικητές από τον Βαγγέλη Παυλίδη με ασίστ και γκολ και τον Ζοσέ Μουρίνιο στο φινάλε να πανηγυρίζει σα μικρό παιδί.