Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με «πάρτι» στους «8» του Champions League οι Καταλανοί (Βίντεο)

Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 7-2 την Νιούκαστλ και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του UEFA Champions League.

Με τέσσερα γκολ μέσα σε ένα 20λεπτο (51΄-72΄) οι «Μπλαουγκράνα» έκαναν πάρτι στο «σπίτι τους» με 7-2 (6΄,72΄ Ραφίνια, 18΄ Μπερνάλ, 45+7΄πεν. Γιαμάλ, 51΄ Φερμίν Λόπεθ, 56΄,61΄ Λεβαντόφσκι – 15΄,28΄ Ελάνγκα) στη ρεβάνς του 1-1 του «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» και πέρασαν στους προημιτελικούς του Champions League.

Εκεί, θα αντιμετωπίσουν, τον νικητή του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ.