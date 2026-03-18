Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2: Με «πάρτι» στους «8» του Champions League οι Καταλανοί (Βίντεο)
Τρομερή εμφάνιση από τους παίκτες του Φλικ
Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 7-2 την Νιούκαστλ και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του UEFA Champions League.
Με τέσσερα γκολ μέσα σε ένα 20λεπτο (51΄-72΄) οι «Μπλαουγκράνα» έκαναν πάρτι στο «σπίτι τους» με 7-2 (6΄,72΄ Ραφίνια, 18΄ Μπερνάλ, 45+7΄πεν. Γιαμάλ, 51΄ Φερμίν Λόπεθ, 56΄,61΄ Λεβαντόφσκι – 15΄,28΄ Ελάνγκα) στη ρεβάνς του 1-1 του «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» και πέρασαν στους προημιτελικούς του Champions League.
Εκεί, θα αντιμετωπίσουν, τον νικητή του αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Τότεναμ.
