Κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ: Επιθέσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης σε αμερικάνικους στόχους

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον θέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τα αμερικανικά πλήγματα στη χώρα, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοτηλεόραση (IRIB).

Δεν διευκρίνισαν ποιες θέσεις έβαλαν στο στόχαστρο. «Εάν οι επιθέσεις επαναληφθούν, η απάντησή μας θα είναι μεγαλύτερη από αυτήν», προειδοποίησαν.

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Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν το βράδυ της Παρασκευής αποθήκες πυραύλων και drones καθώς και τοποθεσίες παράκτιων ραντάρ στο Ιράν σε αντίποινα για το πλήγμα που δέχθηκε την Πέμπτη φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο αποδίδεται στην Τεχεράνη, όπως επιβεβαίωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μετά την επίθεση με drone που δέχθηκε στις 25 Ιουνίου το εμπορικό πλοίο «Ever Lovely» με σημαία Σιγκαπούρης, το οποίο έπλεε στα Στενά του Ορμούζ. ⚡️⭕️ Possible ongoing US strikes on Iran after Trump threatened with retaliation on the Iranian bombing of the non compliant cargo ship yesterday :



⚡️ 3 explosions believed to be American airstrikes in the city of Sirik, southern Iran, opposite the Strait of Hormuz



⚡️ The sound… pic.twitter.com/U2bjptkCCi June 26, 2026

Το U.S. Central Command (CENTCOM) επιβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν αποθήκες πυραύλων και drones, καθώς και εγκαταστάσεις παράκτιων ραντάρ στο Ιράν, σε απάντηση επίθεσης σε εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. https://t.co/W4zjNqnmCt— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 26, 2026

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στην περιοχή. Όπως ανέφερε, ένα drone έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές χωρίς να διακοπεί η πορεία του, ενώ τα υπόλοιπα τρία καταρρίφθηκαν.

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Ο ίδιος χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία.

Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε χθες Παρασκευή ότι «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» αφότου οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν εν είδει αντιποίνων για το πρόσφατο πλήγμα σε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ.

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«Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Την έχουμε τιμήσει. Εάν έχουν διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης (MoU), μπορούν να σηκώσουν το τηλέφωνο», έγραψε ο Βανς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Αλλά η βία θα αντιμετωπίζεται με βία», υπογράμμισε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο ΗΠΑ – Ιράν.