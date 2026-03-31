Μουντιάλ 2026: Έκλεισαν εισιτήρια για την τελική φάση οι Τουρκία, Σουηδία, Βοσνία και Τσεχία (Βίντεο)

Μετά από 24 χρόνια η Τουρκία επιστρέφει σε καταληκτική φάση Μουντιάλ, ενώ ο Βίκτορ Γκιόκερες έστειλε τη Σουηδία στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη, που θα διεξαχθεί από τις 11/6 έως τις 19/7 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά.

Η καλύτερη ομάδα ήταν αυτή που πήρε το «εισιτήριο» για να κυνηγήσει το… αμερικανικό όνειρο! Η Τουρκία μετά το 2002 και την τρίτη θέση που είχε πάρει στη διοργάνωση της Άπω Ανατολής, δεν είχε καταφέρει να βρεθεί ξανά σε τελική φάση του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη.

Μέχρι το βράδυ της 31ης Μαρτίου, όπου η ομάδα του Βιτσέντσο Μοντέλα πήρε το «διπλό» στην Πρίστινα επί του Κόσοβου με 1-0 και μετά από 24 χρόνια θα βρεθεί ξανά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μη επιτρέποντας στους γηπεδούχους να κάνουν μία ακόμη υπέρβαση και να βρεθούν σε μία τέτοια διοργάνωση για πρώτη φορά στην Ιστορία τους.

Δύο λεπτά πριν από το 90′ ο Βίκτορ Γκιόκερες «έγραψε» το τελικό 3-2 στο ματς της Σουηδίας με την Πολωνία στη Στοκχόλμη και παράλληλα έστειλε τους Σκανδιναβούς στους τελικούς του Μουντιάλ, μετά από ένα πραγματικό θρίλερ.

Δύο φορές προηγήθηκε η ομάδα του Γκρέιαμ Πότερ στο ματς, αλλά οι Πολωνοί «απάντησαν» ισάριθμες με τον σέντερ φορ του Παναθηναϊκού, Κάρολ Σφιντέρσκι, να ισοφαρίζει στο ξεκίνημα του β’ μέρους σε 2-2. Κι ενώ όλα έδειχναν… παράταση, ο σέντερ φορ της Άρσεναλ κατάφερε στο 88′ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα μετά από ένα μπαράζ χαμένων ευκαιριών (και δοκάρι) των γηπεδούχων.

Μέσα από δύο δραματικές διαδικασίες πέναλτι η Βοσνία/Ερζεγοβίνη και η Τσεχία «λύγισαν» την Ιταλία και τη Δανία αντίστοιχα και πήραν τα δύο τελευταία «εισιτήρια» της ευρωπαϊκής ζώνης των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026.

Οι Βόσνιοι αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το γκολ του Κεν στο 15′, έφεραν… τούμπα τα δεδομένα μετά την αποβολή του Μπαστόνι με απευθείας κόκκινη στο 41′. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 79′ με τον Ταμπάκοβιτς και να οδηγήσουν τον αγώνα στα πέναλτι, όπου επικράτησαν με 4-1 (αστόχησαν οι Εσπόζιτο και Κριστάντε για τους «ατζούρι») κι άφησαν τους Ιταλούς με την πολύ πικρή γεύση της τρίτης σερί αποτυχίας συμμετοχής σε τελικά Μουντιάλ.

Την ίδια ώρα, ένα αντίστοιχο… δράμα εκτυλίχθηκε και στην Πράγα, όπου η Τσεχία προηγήθηκε δύο φορές απέναντι στη Δανία σε κανονική διάρκεια και παράταση (3′ Σουλτς, 100′ Κρέιτσι), αλλά «εισέπραξε» ισάριθμες απαντήσεις απ’ τους Άντερσεν (72′) και Χεγκ (111′). Στη διαδικασία των πέναλτι, αστόχησαν οι Χόιλουντ, Ντρέιερ και Γένσεν για τους Δανούς που γνώρισαν έναν πολύ «σκληρό» αποκλεισμό.

Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης:

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Αφρική, Nότια Κορέα, Τσεχία

2ος όμιλος: Καναδάς, Ιταλία, Κατάρ, Ελβετία

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, Τουρκία

5ος όμιλος: Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Ισημερινός,

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τυνησία

7ος όμιλος: Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Πράσινο Ακρωτήριο

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, (Βολιβία, Ιράκ)

10ος όμιλος: Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

11ος όμιλος: Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, (Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς