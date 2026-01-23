Μιρτσέα Λουτσέσκου: Στο νοσοκομείο ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ με βαριά ίωση

Ανησυχία έχει προκαλέσει η κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με βαριά ίωση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 80χρονος Μιρτσέα Λουτσέσκου ανέβασε 39 πυρετό και κρίθηκε σκόπιμο να του προσφερθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου.

“Είναι αλήθεια πως είμαι στο νοσοκομείο. Νοσηλευθήκα για λίγο στις αρχές του έτους και μετά πήρα εξιτήριο. Αλλά εν τω μεταξύ, αρρώστησα με μια σοβαρή γρίπη και χρειάστηκε να νοσηλευτώ ξανά, επειδή είχα και υψηλό πυρετό, 39 βαθμούς. Βρίσκομαι υπό ιατρική παρακολούθηση, ελπίζω να αναρρώσω γρήγορα”, ανέφερε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Mircea Lucescu, internat de urgență la spital: „Sper să mă refac repede”



Citiți aici: https://t.co/IqgSFucNzo#sport #fotbal #fotbal #romania #mircealucescu— Libertatea (@libertatea) January 23, 2026

Στο παρελθόν, ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε υποβληθεί σε επέμβαση στην καρδιά (2009) αλλά και στο ισχίο (2023).