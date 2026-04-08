Μιρτσέα Λουτσέσκου: Λύγισε μπροστά στο φέρετρο του ο γιος του Ράζβαν

Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό Ρουμάνο τεχνικό Μιρτσέα Λουτσέσκου είπαν το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης 8/4, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολίτες στο Βουκουρέστι.

Συγκεκριμένα, το φέρετρο με τη σορό του Ρουμάνου τεχνικού, τυλιγμένο με τη σημαία της χώρας μεταφέρθηκε στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου όπου και τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα.

Τραγικές φιγούρες τα μέλη της οικογένειας του, με τον γιο του και προπονητή του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου να λυγίζει μπροστά στο φέρετρο.

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έγινε φτωχότερο μετά τον θάνατο του κορυφαίου Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου, σε ηλικία 80 ετών.

Δεν τα κατάφερε μετά από 10 μέρες στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου ο πατέρας του Ραζβάν Λουτσέσκου, με την οικογένειά του να θρηνεί έναν υπέροχο άνθρωπο που αγαπήθηκε από πολλούς.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Μεγάλο Σάββατο θα τελεστεί στο Κοιμητήριο Μπέλου, όπου οι κοντινοί του άνθρωποι θα μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά. Στο κοιμητήριο αυτό έχουν ταφεί και άλλες μεγάλες προσωπικότητες της Ρουμανίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τόπος ταφής του έχει επιλεχθεί από τον ίδιο τον Μιρτσέα Λουτσέσκου πριν από 10 χρόνια.