Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Στο πένθος βυθίστηκε το ποδόσφαιρο καθώς πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Ρουμάνος Μιρτσέα Λουτσέσκου την Μεγάλη Τρίτη 7/4.

Ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ράζβαν Λουτσέσκου πέθανε μετά από την μεγάλη μάχη που έδινε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Βουκουρεστίου όλες αυτές τις ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου την Παρασκευή (4/4) και η κατάστασή του είχε επιδεινωθεί όντας διασωληνωμένος δεν μπόρεσε να κρατηθεί στη ζωή και βύθισε στο πένθος την οικογένεια του πρωτίστως αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Όντας ένας από τους προπονητές με τους περισσότερους τίτλους όλων των εποχών ο Μιρτσέα Λουτσέσκου άφησε το δικό του στίγμα στον χώρο του ποδοσφαίρου, όντας μάλιστα ως το τέλος της ζωής του προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, ο Λουτσέσκου κέρδισε έξι τίτλους Πρωταθλήματος Ρουμανίας με τη Ντινάμο Βουκουρεστίου και είχε επίσης αγωνιστεί στις ΦΚ Σπόρτουλ Στουντεντέσκ και Κ Κορβίνουλ Χουνεντοάρα. Σε επίπεδο εθνικής, έκανε 70 εμφανίσεις για την Εθνική Ρουμανίας, όπου ήταν ο αρχηγός της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Ο Λουτσέσκου είχε προπονήσει διάφορες ομάδες σε Ρουμανία, Ιταλία, Τουρκία, Ουκρανία και Ρωσία. Είναι γνωστός για τη δωδεκάχρονη θητεία του στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας κατακτώντας 8 τίτλους Πρωταθλήματος Ουκρανίας, 6 τίτλους Κυπέλλου Ουκρανίας, 7 Σούπερ Καπ Ουκρανίας και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 2008-2009.

Κέρδισε επίσης τρόπαια στην Ουκρανία με τη Ντιναμό Κιέβου, καθώς και τίτλους Πρωταθλήματος Ρουμανίας με τη Ντινάμο Βουκουρεστίου και τη Ραπίντ Μπουκουρέστι και τίτλους Πρωταθλήματος Τουρκίας με τη Γαλατασαράι και τη Μπεσίκτας.

Ο Λουτσέσκου αναδείχθηκε Ρουμάνος Προπονητής της Χρονιάς το 2004, 2010, 2012, 2014 και 2021 και Προπονητής της Χρονιάς στην Ουκρανία το 2006 και μεταξύ 2008 και 2014. Το 2013, του απονεμήθηκε το βραβείο Προπονητής της Δεκαετίας στη Ρουμανία και το 2015 έγινε το πέμπτο άτομο που ήταν προπονητής ομάδας σε 100 αγώνες του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, μετά τους Άλεξ Φέργκιουσον, Κάρλο Αντσελότι, Αρσέν Βενγκέρ και Ζοζέ Μουρίνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατατάσσεται επίσης δεύτερος πίσω από τον Φέργκιουσον όσον αφορά τα επίσημα τρόπαια που έχει κερδίσει, με 37.