Μεντιλίμπαρ: «Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων»

O τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έστειλε το δικό του μήνυμα για την τραγωδία με τους 7 νεκρούς φίλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Άμστερνταμ ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, το μυαλό είναι στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης που βιώνει τη δική του τραγωδία.

«Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν τα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν» είπε.

Στη συνέχεια, ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην κρίσιμη αναμέτρηση με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Αναλυτικά όσα είπε:

-Για το αν θα είναι υπέρβαση η πρόκριση: «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο, έχουμε παίξει ομάδες με τεράστια μπάτζετ και ιστορία, αν καταφέρναμε να βρεθούμε στην 24άδα, θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ, έναν ιστορικό σύλλογο. Έχουν και αυτοί πιθανότητες τους για την πρόκριση με νίκη».

-Για τον κόσμο του Ολυμπιακού και τι υπόσχεται:

«Υποσχόμαστε να παλέψουμε να τα δώσουμε όλα, να πετύχουμε για τον λόγο τον οποίο ήρθαν εδώ. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος. Από την πλευρά μας υποσχόμαστε να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

-Για το αν θα βλέπει τα άλλα παιχνίδια και τις πιθανότητες της ισοπαλίας:

«Φυσικά και θα κοιτάμε τον μοναδικό μας στόχο την νίκη. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους βαθμούς, οι οποίοι σχεδόν σίγουρα θα μας δώσουν την πρόκριση. Αν είμαστε αναγκασμένοι προς το τέλος να κοιτάζουμε τα ματς των άλλων ομάδων, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αλλά ο στόχος είναι να μην δούμε τους άλλους».

-Για το αν δημιουργείται μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα του μετά τα δύο συνεχόμενα αποτελέσματα:

«Αυτή τη φάση δεν είναι πίεση, είναι χαρά γιατί έχουμε βρεθεί κοντά σε έναν στόχο, που πριν κάποιο καιρό έμοιαζε απίθανος. Έχουμε κίνητρο και όρεξη, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει το τελευταίο βήμα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην το πετύχουμε».

-Για τα χαρακτηριστικά του Άγιαξ:

«Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες, είναι γεμάτος από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άγιαξ».