Με εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησαν και τους Πέισερς οι Μιλγουόκι Μπακς
Προφυλάχτηκε λόγω προβλήματος στο γόνατο
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στην ενεργό δράση και να κάνει όργια οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 134-123 των Ιντιάνα Πέισερς.
Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» σε 23 λεπτά συμμετοχής είχε 31 πόντους με 11/22 σουτ και 9/13 βολές, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 8 ασίστ.
Ο Έλληνας άσος ωστόσο στο φινάλε του αγώνα προφυλάχθηκε καθώς φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στο γόνατο.
