Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Με εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησαν και τους Πέισερς οι Μιλγουόκι Μπακς

Γεράσιμος Λυμπέρης

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στην ενεργό δράση και να κάνει όργια οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 134-123 των Ιντιάνα Πέισερς.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» σε 23 λεπτά συμμετοχής είχε 31 πόντους με 11/22 σουτ και 9/13 βολές, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 8 ασίστ.

Ο Έλληνας άσος ωστόσο στο φινάλε του αγώνα προφυλάχθηκε καθώς φάνηκε να έχει ενοχλήσεις στο γόνατο.

