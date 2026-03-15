Με εξαιρετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο νίκησαν και τους Πέισερς οι Μιλγουόκι Μπακς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να επιστρέφει στην ενεργό δράση και να κάνει όργια οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν 134-123 των Ιντιάνα Πέισερς.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» σε 23 λεπτά συμμετοχής είχε 31 πόντους με 11/22 σουτ και 9/13 βολές, ενώ μάζεψε και 14 ριμπάουντ, μοιράζοντας και 8 ασίστ.

