Μαρούσι – Παναθηναϊκός 89-99: «Περίπατος» για τους Πράσινους πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Σε… βόλτα μετέτρεψε ο Παναθηναϊκός τον αγώνα με τον Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, επικρατώντας πολύ πιο άνετα απ’ ότι δείχνει το 99-89 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 12ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Το ματς ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί την περασμένη Κυριακή (28/12), αλλά αναβλήθηκε για 48 ώρες λόγω της επιδημίας γρίπης Α που «χτύπησε» τους «πράσινους», αφήνοντας κλινήρεις για μέρες συνολικά 8 παίκτες και 4 μέλη του τεχνικού τιμ.

Οι «πράσινοι» (που είχαν 6 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων) αγωνίστηκαν χωρίς τον Κώστα Σλούκα ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο γόνατο και «τρέχει» για να δώσει το «παρών» στο μεγάλο ντέρμπι της Παρασκευής (2/1) με τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague, ενώ προφυλάχθηκαν οι Φαρίντ, Όσμαν και Γκριγκόνις που είχαν ταλαιπωρηθεί πολύ παραπάνω απ’ την ίωση.

Πρώτοι σκόρερ για τους «πράσινους» ήταν οι Τι Τζέι Σορτς και Ομέρ Γιούρτσεβεν, που σημείωσαν από 15 πόντους, ενώ απ’ το Μαρούσι ξεχώρισαν ο Σάλας με 23π. (3 τρίπ.) και Γουίλιαμς (20π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-33, 45-55, 68-83

Ο Παναθηναϊκός μπήκε απ’ την αρχή δυνατά στον αγώνα, πήρε από νωρίς ένα καλό προβάδισμα (μετά το 7-8), το οποίο διαρκώς και μεγάλωνε «τελειώνοντας» ουσιαστικά το ματς απ’ τις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, όταν ξέφυγε με 20 πόντους (58-78). Ο Εργκίν Αταμάν έκανε διαρκώς αλλαγές για να διατηρήσει «φρέσκους» τους παίκτες του και να τους διαχειριστεί με προσοχή μετά την ίωση και οι «πράσινοι» που σήκωσαν το πόδι απ’ το… γκάζι προς το φινάλε έφτασαν στο τελικό 99-89.

Διαιτητές: Θεωνάς, Μαρινάκης, Καραπαπάς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Καρακώστας 2, Μέικον 9 (1), Ρέινολντς 5 (1), Σάλας 23 (3), Γουίλιαμς 20, Ογκουντιράν, Πάπας, Τουλιάτος 2, Χατζηδάκης 3, Κινγκ 18 (4), Γιώργος Καλαϊτζάκης 7 (1), Γιαννόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Χολμς 14, Ρογκαβόπουλος 14 (4), Γκραντ, Ναν 14 (2), Μήτογλου (14 (2), Σορτς 15 (1), Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 4, Σαμοντούροφ, Κουζέλογλου, Τολιόπουλος 7, Ερνανγκόμεθ 2, Γιούρτσεβεν 15.