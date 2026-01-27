Λουτσέσκου: «Ο ΠΑΟΚ είναι οικογένεια και αυτή τη στιγμή υποφέρει»

Συντετριμμένος είναι ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με όσα δήλωσε ο τεχνικός του συλλόγου Ράζβαν Λουτσέσκου για την τραγωδία με τους επτά νεκρούς φίλους της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Μιλώντας στο gsp.ro, σημείωσε ότι «ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια που αυτή τη στιγμή υποφέρει. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Ενδεχομένως στη Ρουμανία να μην γίνεται αντιληπτή με την ίδια ένταση μια τέτοια κατάσταση όπως εδώ. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αποτελεί κάτι ξεχωριστό. Όσοι τον υποστηρίζουν νιώθουν ότι ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το συναισθηματικό βάρος είναι τεράστιο. Η θλίψη είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια, ιδίως αν σκεφτεί κανείς και τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους και είναι πραγματικά κρίμα για όσα συνέβησαν. Τραγωδίες συμβαίνουν συνεχώς σε όλο τον κόσμο, όμως όλοι οφείλουμε να δείξουμε δύναμη και αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν».