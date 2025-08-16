Λούκα Ντόντσιτς: Γλύτωσε με κάκωση στο γόνατο μετά τον τραυματισμό του σε φιλικό της Σλοβενίας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στις τάξεις της Σλοβενίας μετά τον τραυματισμό του Λούκα Ντόντσιτς στον φιλικό με την Λετονία.

Σύμφωνα με την έγκυρη The Athletic, ο Ντόντσιτς έχει μία απλή κάκωση στο γόνατο και ο τραυματισμός του δεν θεωρείται σοβαρός από τους γιατρούς της εθνικής Σλοβενίας. Όπως ανέφερε ο τραυματισμός του «Luka Magic» δεν είναι ανησυχητικός, κάτι που αναμένεται να φανεί οριστικά τις επόμενες ώρες.

Ακολούθησε ενημέρωση από τον δημοσιογράφο Marc Stein που ανέφερε ότι ο σταρ των Λέικερς υπέστη κάκωση στο γόνατο. Luka Dončić has been diagnosed with a right knee contusion, sources briefed on the situation tell @TheSteinLine, but the injury he sustained today with Slovenia’s national team is not believed to be serious.— Marc Stein (@TheSteinLine) August 16, 2025

“Ο Λούκα Ντόντσιτς διαγνώστηκε με κάκωση στο δεξί γόνατο, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για την κατάσταση. Ωστόσο, ο τραυματισμός που υπέστη σήμερα με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας δεν θεωρείται σοβαρός,” αναφέρει ο γνωστός insider.