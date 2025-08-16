Λούκα Ντόντσιτς: Τραυματίστηκε στο φιλικό Σλοβενία – Λετονία – Δείτε το βίντεο

Η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς αντιμετωπίζει την Λετονία του Κρίσταπς Πορζίνγκις σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει Ευρωμπάσκετ 2025.

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς είδε όμως τον σταρ της ομάδας του, Λούκα Ντόντσιτς, να τραυματίζεται στο μισό του τρίτου δεκαλέπτου και να αποχωρεί για τα αποδυτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Luka Doncic, takım arkadaşının üzerine düşmesi sonucu dizinden sakatlandı.pic.twitter.com/0NWRDCir3K— Do Deka (@dodekabasket) August 16, 2025

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης των Λετονών, ο συμπαίκτης του σταρ των Λέικερς, Γκρέγκορ Χρόβατ συγκρούστηκε μαζί του πέφτοντας πάνω στο δεξί του γόνατο. Ο Ντόντσιτς έπεσε στο παρκέ δείχνοντας να πονάει και οδηγήθηκε αμέσως στα αποδυτήρια.