Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Εύκολα και ωραία στην επόμενη φάση του FA Cup

Την πρόκριση για την φάση των 16 του FA Cup πήρε η Λίβερπουλ που επικράτησε 4-1 της Μπάρνσλεϊ εντός έδρας το βράδυ της Δευτέρας 12/1.

Πλέον με αυτή τη νίκη η ομάδα του Άρνε Σλοτ θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον του Χαράλαμπου Κωστούλα, η οποία απέκλεισε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Σομποσλάι στο 9′ και ο Φρίμπονγκ στο 36′ έδωσαν… αέρα δύο τερμάτων στο συγκρότημα του Άρνε Σλοτ, ωστόσο, στο 40′ ο Φίλιπς έβαλε ξανά στο ματς τους φιλοξενούμενους. Στο 84′ ο Βιρτς έδωσε την «χαριστική βολή» και στις καθυστερήσεις ο Εκιτικέ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη-πρόκριση.